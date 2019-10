Fikk inn mange meldinger om påkjørte dyr

Nyheter

- På morgenkvisteni dag mottok politiet i løpet av en time sju meldinger om påkjørt dyr. Vi har ingen dyr eller mennesker å miste, så kjør forsiktig. Ha en fin dag, skriver politiet i ei Twitter-melding.

Ikke bare rådyr, elg, hjort og rev opplever å bli påkørt. Mandag kveld fikkk politiet inn to meldinger om påkjørt katt i Melhusvegen ved Prestmovegen på Søberg. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at katta var ille tilredt og død, og at den etter hvert ble hentet.

Det er blitt mørkere om morgenen og på ettermiddager, og da kan det være vanskeligere å se dyr som er på vandring.

