Klarte å få kull fra ny kullmile

Elevene ved Eid skole, levende kulturarv valgfag med Gjermund Eid som lærar, deltok i utgravinga av kullmila ved Jårheim sist fredag. Kullmila var hos Reidar Almås. Den er et eksempel på fortidas brensel i for eksempel gruvene og ved jernutvinning. Rundt omkring kan en finne spor etter kullmiler.

- Kullbrenninga var vellykket, det ble mye kull, men etter å ha tatt ut nok kull til å grille, måtte mila lukkes. Det viste seg at det fortsatt var varme og glør igjen, og at mila hadde behov for lengre tid for å kjøle seg ned. 14 dager var ikke nok. Det vil bli foretatt videre utgraving når det er sikkert at mila er kald, opplyser Reidar Almås.