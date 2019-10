Har bestilt rekordhøyt antall vaksiner i Melhus

Nyheter

Årets influensavaksine beskytter mot flere virus (fire, mot tidligere tre), og basert på fjorårets erfaringer har Melhus kommune bestilt hele 1900 doser.

Bør tas på nytt hvert år

Kommuneoverlege Cecilie Hatlenes forteller at det var rekordhøy dekning blant den såkalte risikogruppen i fjor, og ikke minst blant helsepersonellet i kommunen, hvor det var en formidabel økning fra tidligere år.

- Vaksinering er et viktig tiltak både for pasienter og helsepersonell for å forebygge komplikasjoner av influensa, og fordi viruset endrer seg hele tiden bør denne gruppen ta den på nytt hvert år.

Det er svært sjelden at det forekommer bivirkninger ved å ta vaksinen. Derimot kan helsegevinsten for de som er i risikogruppen være stor.

- Dette er en enkel og effektiv måte å beskytte både seg selv og andre på, sier Hatlenes.

Influensavaksinene er nå kommet til Melhus, og vaksinen fås ved henvendelse til eget fastlegesenter.

