Brann mellom Kotsøy og Budal

Nyheter

- Det skal være brann i en låve eller et fjøs, sier operasjonsleder Svein Helgetun i politiet.

Han opplyser at brannvesenet er på stedet og at det foregår en kontrollert nedbrenning.

- Det er ikke umiddelbar fare for spredning. Sannsynligvis er det to dyr som har brent inne. Ingen mennesker har kommet til skade, sier Helgetun til Trønderbladet like før klokken 17.50.

En nabo opplyser at stedet for brannen er Bogvoll, mellom Kotsøy og Budal.

