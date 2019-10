Kontaktet 150 bedrifter for å be om penger

Nyheter

- Hvis du hjelper ei dame, hjelper du hele familien. Det skal være like rettigheter uansett kjønn, sier Merethe Moum som var en del av ringepanelet Næringsforeningen for Trondheimsregionen avdeling Melhus hadde torsdag morgen i anledning TV-aksjonen.

Care er valgt ut som årets mottaker av innsamlede midler fra TV-aksjonen, og har bebudet at pengene som kommer inn vil gå til kvinner i sårbare områder.

Kvinnelige ledere

Årets ringepanel i regi av næringsforeninga besto i år av fire kvinner og en mann. Alle de fire kvinnene er ledere. Merethe Moum er daglig leder i Ivar Moum Byggfirma og toppkandidat for Melhuslista. Hun får nå fast plass i formannskapet, og har ofte møtt som vararepresentant i dagens formannskap.

De andre i ringepanelet var fungerende ordfører Stine Estenstad (H) som blir varaordfører en ny periode, opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) som blir ordfører og assisterende banksjef Turid V. Riset i Melhusbanken. Melhusbanken er for øvrig opptellingsbank i Melhus for TV-aksjonen.

- Formålet i år er veldig godt, og jeg brenner litt for å styrke kvinners rettigheter og løfte fram kvinner. I Norge tar vi mye for gitt. Vi kan bruke styrken til noe positivt, og gi en hjelpende hånd slik at det blir et skritt i riktig retning, sier Moum.

Mange vil bidra i TV-aksjonen I Melhus blir det bøssebæring, ringepanel og mat med mening.

150 bedrifter

Hans Petter Øien Kvam er leder for næringsforeninga i Melhus, og han er glad for at folk stiller opp for ringepanelet. Næringsforeninga har 150 bedrifter, og alle disse har fått e-post med spørsmål om de ville gi noe til TV-aksjonen og i tillegg skulle ringepanelet ringe så mange de rakk.

- Jeg har alliert meg med unge damer i år når det gjelder ringepanelet. Ringepanel er en fin ting, men det er ikke favorittaktiviteten til folk å be om penger. På forhånd var det flere som allerede hadde gitt etter å ha fått e-posten, sier Øien Kvam.

Hovin skole er valgt ut som årets skole når det gjelder å gi et kunstverk som en av bidragsyterne blant bedriftene kan vinne.

- Premien er å få være med på å gi. TV-aksjonen kan være med på å bevisstgjøre elevene på at en skal gi for å hjelpe andre, forklarer Øien Kvam.

Årets TV-aksjon er på søndag, og Melhus formannskap har bevilget 32.000 kroner til årets aksjon. Beløpet utgjør omtrent to kroner pr. innbygger.

TV-aksjonen trenger flere bøssebærere i Midtre Gauldal - Vi trenger bøssebærere i hele kommunen, og vi blir kjempeglade hvis flere melder seg, sier Trude Heggdal i Midtre Gauldal frivilligsentral.