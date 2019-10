Nyheter

- UP har hatt kontroll på E6 på Ler, 12 forenklede forelegg for hastighet. 1 anmeldelse for 120 km/t i 70-sone, skriver politiet på Twitter fredag klokken 23.28.

Tidligere på kvelden twitret politiet at sjåføren som mistet førerkortet var en ung mann.

Mistet komfyr - mistet førerkortet Politiet klarte å spore opp en sjåfør som ikke hadde alt på stell under transporten på E6.