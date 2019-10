E6 sør for Soknedal var stengt i tre timer

Nyheter

Natt til torsdag ble E6 i begge retninger blokkert da et utenlandsk vogntog veltet tre kilometer sør for Soknedal. Hendelsen skjedde klokka 04.10. Vogntoget var på veg nordover, og sjåføren kom seg ut av kjøretøyet ved egen hjelp. Han ble sendt til legevakt, men politiet opplyser at han var tilsynelatende uskadd.

Bergingsbil kom til stedet litt over klokka 06.00, og en time seinere ble det ene kjørefeltet åpnet.

Politiets operasjonsleder, Håvard Høyem, opplyste klokka 07.45 at det ene kjørefeltet fortsatt var stengt. Politiet dirigerer trafikken og foretar åstedsundersøkelser. Det var ennå uklart når begge kjørefeltene kunne åpnes.

Høyem sier det ikke har oppstått store trafikale utfordringer.

Det rant ut noe diesel, og det var også et branntilløp, som raskt ble slukket.

Politiet vet ennå ikke årsaken til uhellet.

Utforkjøring i Soknedal Klokken 08.12 melder politiet på Twitter om en utforkjøring på E6.