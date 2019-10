Nyheter

To forelegg ble skrevet ut etter en laserkontroll UP hadde på E39 på Øysand tirsdag kveld. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at kontrollen ble holdt i perioden 18.14-20.

-To bilister fikk forelegg. Høyeste hastighet var 92 km/t i 80-sonen, sier Ustad.