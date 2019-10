Nyheter

- De fleste bønder skjønner at kyrne skal være inngjerdet og at kyrne må bort fra veien. Det er helt unntaksvis at kyr får gå fritt rundt omkring, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Tirsdag kveld fikk politiet to meldinger fra folk som reagerte på at en kuflokk sprang på veier på Ler. Den første meldinga kom ifølge Ustad klokka 19.29 og den gikk ut på at det sprang en flokk med kyr ut fra Fremo næringspark og så at kyrne gikk på fylkesveien mot Klæbu.

- Det kom ny melding klokkka 22.46, og da om at kyrne nærmet seg E6. Politiet rykket ut, men det var ingen kyr å se da politiet kom. Vi håper at det snart kommer til en løsning, sier Ustad.