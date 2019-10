Hopsø blir gruppeleder for Arbeiderpartiet

Nyheter

- Jeg er glad for at jeg har fått tilliten fra Arbeiderpartiet til å være gruppeleder på fylkestinget de neste 4 årene. Det blir en ny og spennende rolle å fylle. Som gruppeleder for Arbeiderpartiet og flertallsgruppa skal jeg ikke sitte i noe utvalg, forteller Per Olav Skurdal Hopsø fra Melhus.