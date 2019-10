Glatt på veiene i dag også

Nyheter

En leser opplyser til Trønderbladet at det er lynglatt på Løvsetvegen, og at det har ført til at mange biler står i bakken. Det var også glatt på fylkeveg 708 i Melhus, og bilister kjørte rolig for å unngå å få skrens.

Fylkesveg 708 ble saltet tirsdag ettermiddag.