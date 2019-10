Enighet i saken om rundballene i Budal

Nyheter

25. juli sendte Midtre Gauldal kommune et brev til Storrø, hvor man blant annet kunne lese følgende: «Kommunen, som vegmyndighet, kan ikke se at det foreligger løyve til å lagre rundballer langs Kommuneveg 20». Utgangspunktet for anmodningen var begrunnet i trafikksikkerheten. Storrø fikk deretter avslag på lagring av rundballer langs kommuneveg 20, «Kjelden – Svardal», selv om han allerede har lagret rundballer der i rundt ti år.