Nektet å åpne bildøra for politiet

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en 20-åring fra Trondheim til 25 dagers betinget fengsel, ei bot på 15.000 kroner og tap av førerkort i seks måneder for ruskjøring og hindring av politiets arbeid.

Stoppet i Melhus

Det ene tiltalepunktet gjaldt en kjøretur 17. juni på Vestre Rosten der han var ruspåvirket, og mannen erkjente at han hadde røkt hasj før kjøreturen. Det andre gjaldt en kjøretur på E6 mellom Melhus og Kvål 28. juni i år der han også var ruspåvirket. I retten forklarte mannen at han hadde spist en brownie som han etterpå mistenkte inneholdt hasj, og retten mener at det ikke kan sees bort fra at tiltalte ufrivillig spiste en hasjbrownie.

Da mannen ble stanset av politiet på E6 på grunn av mistanke om ruskjøring, låste han førerdøra og nektet å komme ut av bilen. Han filmet politibetjentene og kalte dem blant annet maktsyke. Politiet mistenkte at både sjåføren og passasjeren var ruspåvirket, og en politibetjent forklarte i retten at passasjeren hadde innrømmet å ha røkt hasj hos en av vennene.

Flere politipatruljer

Politiet måtte bruke 2 1/2 politipatrulje for å få tak i mannen som nektet å åpne førerdøra for politiet, og at det tok over en time for politiet å få kontroll over situasjonen. Tiltalte har ifølge rettspapirene erkjent at han låste førerdøra og nektet å komme ut av bilen, at han filmet hendelsen og at han brukte ord av den alvorlighetsgrad som er gjengitt i tiltalen. Rusprøven kunne ikke tas før flere timer etter at han ble stoppet. Den viste at han var ruspåvirket.

Han ble også dømt for å ha brukt hasj slik at han var ruspåvirket da han ankom en militærleir. I retten nektet tiltalte straffeskyld for dette og mente prøven ikke var god nok. Dette trodde ikke retten på. 20-åringen forklarte at han har hatt dårlige venner, og at han forsøker å bryte kontakten med det dårlige miljøet.