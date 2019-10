Nyheter

En mann i 50-årene ble natt til tirsdag pågrepet av politiet etter kjøring i alkoholberuset tilstand. Politiet fikk melding om kjøringen rundt klokken 03.

- Politiet påtraff fører på hans bopel. Han ble tatt med inn til politihuset for blodprøve. Han har erkjent promillekjøring, sier Elisabeth Eriksen, stasjonssjef ved politistasjon sør på Heimdal.

Eriksen opplyser at det foreløpig er usikkert hvor mannen har kjørt, men at det kan tyde på at han har kjørt E6.