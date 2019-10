Høyt sykefravær blant ansatte i Melhus kommune

Nyheter

Onsdag får komité for helse og omsorg rådmannens forslag til hvordan det høye sykefraværet i enkelte kommunale virksomheter kan dempes. Tidligere har kommunestyret bedt rådmannen lage en tiltaksplan for å redusere "det høye sykefraværet på enkelte arbeidsplasser med meget høyt (over 7 %) sykefravær" som det står i vedtaket.