Bilist med «lavpromille» fikk kjøre videre

Nyheter

Natt til søndag i 4-tiden stanset politiet en bilist på Klett.

- En person var litt for snar med å kjøre bil etter at han hadde drukket alkohol. På alkotestingen bikket han akkurat over promillegrensa, opplyser operasjonsleder Solfrid Legdheim i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Men promillen var ifølge politipatruljen så lav at de ga føreren en ny mulighet til å blåse en halvtime senere.

- Denne gangen var han under 0,2 i promille og slapp med skrekken. Rusen var nedadgående, sier Legdheim.