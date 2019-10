Stadig flere kontroller i 70-sone

Nyheter

Denne gangen var det en 70-sone i Horg som ble kontrollert av Utrykningspolitiet. Det skjedde i mørket torsdag kveld. Det ble skrevet ut hele ni forenklede forelegg for hastighet. Den høgste farten var 86 kilometer i timen.

Politiet har tidligere sagt at de ønsker å være uforutsigbare i sin kontrollvirksomhet, og står på tider og steder der bilistene ikke forventer å bli kontrollert. E6 i Flå og Lundamo sentrum er mye brukte steder. Det har skjedd flere stygge ulykker i 70-soner, og politiet forklarer at dette blant annet er grunnen til at de velger å stå der.