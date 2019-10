Bli bedre kjent med oss som jobber i Trønderbladet

Nyheter

40-årsjubileumet vårt er en fin anledning til å presentere alle som jobber i Trønderbladet i dag.

Seks personer i redaksjonen og i fire personer i markedsavdelinga sørger for at Trønderbladet kommer ut som papiravis to ganger i uka (tirsdag og fredag) samt kommer med oppdaterte nyheter døgnet rundt på tronderbladet.no.

40-åring som har et tydelig samfunnsoppdrag Trønderbladet er en 40-åring som har vært gjennom store endringer de siste årene. Kanskje en slags midtlivskrise, presset fram av de store endringene i mediemarkedet.

Vi har besvart disse sju spørsmål om oss selv:

1. Navn

2. Alder

3. Stilling

4. Når startet du å jobbe i Trønderbladet?

5. Hvorfor hadde du lyst til å begynne i Trønderbladet?

6. Hva er hittil ditt beste minne i Trønderbladet?

7. Tre ord du mener kjennetegner Trønderbladet?

Simen Meisdal

27 år.

Journalist med hovedansvar for Midtre Gauldal kommune.

Startet i november 2018.

Jeg ønsket å bli en del av en større redaksjon, samt flytte nærmere hjembyen Trondheim.

Flere trivelige sammenkomster med dyktige og hyggelige kolleger.

Oppdatert. Grundig. Rask.

Fredrik B. Lange

26 år.

Journalist med spesielt ansvar for sport.

Startet i desember 2017.

Lysten på nye utfordringer lokket meg til Trønderbladet. Det å få ansvaret for sporten var også noe som gjorde at jeg ønsket meg hit. Det var også et stort pluss at jeg kom nærmere familie og venner da jeg flyttet til Melhus.

Det beste minnet må være da jeg møtte de andre i Trønderbladet for første gang på julebordet vårt på Røros i 2017. Her ble jeg tatt godt imot fra første stund.

Trivelig, dyktig og aktuell.

Gunn Heidi Nakrem

56 år.

Journalist med hovedansvar for Melhus kommune.

Var frilanser i flere år før jeg ble fast ansatt i mars 2001.

Jeg hadde jobbet i flere andre aviser og da sjansen til å jobbe i Trønderbladet bød seg, takket jeg ja til det.

Gjennom avisdagen møter jeg mange spennende personer, får muligheten til å bli kjent rundt om i Melhus, får muligheten til å lære noe nytt hver dag og har gode kolleger. Dessuten er det flott å se at Trønderbladet spiller en viktig rolle i samfunnet.

Nyhetsorientert, nettavis, samfunnsengasjert.

John Lerli

58 år.

Journalist.

Jeg hadde det første stoffet på trykk i juli 1979, og i 1980 ble jeg fast freelancer.

Jeg var glad i å skrive, og kjente stor tilknytning til heimbygda.

Mine mest spesielle minner er fra de første åra, da iveren var på topp for at avisa skulle få fotfeste. Vi som begynte å skrive ble vist stor tillit, til tross for liten erfaring. Alle kunne settes til alt slags arbeid. Gleden over å se vårt eget stoff på trykk var veldig stor. Tidsfristene pustet oss i nakken. Jeg kjørte flere ganger sidefilmer til trykkeriet i Verdal. Planen var å sende pakken fra Trondheim stasjon, men ofte rakk vi ikke det. En gang passerte jeg toget før Hommelvik, og så muligheten for å rekke avgangen der. På stasjonen var det et tynt lag med snø oppå isen. Bilen skled rett fram, og fortsatte til forhjula dumpet ned i spor 1. Heldigvis kom toget i spor 2.

Trønderbladet skaper interesse, er aktuell og underholdende.

Lars Østraat

43 år.

Ansvarlig redaktør.

Startet i desember 2014.

En utfordrende jobb som ansvarlig redaktør i en spennende region.

Da vi var på firmatur til London, og tett tåke på Værnes gjorde at vi måtte lande midt på natta på Gardermoen. Dette var søndag, og vi MÅTTE på jobb mandag for å produsere tirsdagsavisa. Dermed leide vi maxitaxi og kjørte hele natta og dro rett på jobb klokka 9 på morgenen. Ingen klagde, selv om vi var utslitte. Det viste seg å være en teambuilding vi kan anbefale!

Omstilling, travel og hyggelig.

Liv Helen Vaagland

62 år.

Redaksjonssjef.

Startet i mai 1986.

Det virket som en artig arbeidsplass.

Da vi kjøpte fotoframkallingsmaskin, og kunne sende vekk kannene med fotokjemi.

Trivelig, inspirerende, travel.

Tor Raymond Larsen

60 år.

Markedsrådgiver

Startet i 1994.

Ingen aning. Mitt livs store mysterium er hvorfor jeg tok turen til Pottenveien på Melhus og søkte jobb hos Åsmund Snøfugl. Har vel vist seg å være noe av det smarteste jeg har gjort.

Når vi samarbeidet med kommunen og næringslivet om Folkefest på Støren i forbindelse med åpningen av GSK.

Lokal, lokal og lokal.

Stig Mikkelsen

43 år.

Markedssjef

Startet i 2007.

Egentlig var det litt tilfeldig at jeg begynte i Trønderbladet. Lokal arbeidsplass med spennende muligheter.

Trønderbladets konkurranse «Uterommet».

Utviklingsorientert, moderne og lokal.

May Britt Reitbakken

40 år.

Markedsrådgiver

Startet i 2013.

Arbeidsvei og arbeidsoppgaver.

Den sommeren Donald Trump var lærling. Donald Trump var en hodeløs mannekeng-dukke med Trump sitt ansikt satt på. Han ble plassert overalt og skremte hver og en av oss.

Seriøs, lokal, 40-åring som meg!

Kathrine Schjetne

50 år.

Markedsrådgiver.

Startet i 2007.

Startet å jobbe i avis i 1992, så jeg syntes det var spennende å ta et vikariat i Trønderbladet for to måneder i 2007. Jobber her fortsatt…. Spennende med nye ting som skjer hele tiden.

Arrangement og fellesturer vi har hatt sammen.

Positiv, stiller opp, inkluderende.

