Viltpåkjørsel på Støren

- Påkjørselen skjedde cirka fire kilometer fra E6-krysset. Melder hadde lav hastighet, og fant ikke igjen det påkjørte rådyret, sier avsnittsleder Espen Konstad ved Gauldal politistasjon.

Han opplyser at melder merket stedet for påkjørselen med en plastpose, slik at det ble synlig.

- Og man bør foreta merking når man kjører på dyr, sier Konstad.

Han forteller at viltnemda ble varslet.

Gaupe stakk av til skogs etter påkjørsel Viltpåkjørselen skjedde på fylkesvei 30 mellom Støren og Rognes.

Kjørte på og forlot skadet rådyr Politiet reagerer sterkt på at en sjåfør bare kjørte videre etter å ha truffet et rådyr på E6 på Kvål.

Påkjørt rådyr igjen I det siste har det vært flere rådyrpåkjørsler, og natt til mandag var det enda en.