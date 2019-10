Tente kullmile for å ta vare på kulturarven

Nyheter

De siste dagene har kullmila på Hølonda blitt fulgt med spenning av mange, og deriblant en klasse på Eid skole. Reidar Almås forteller at det er tent ei kullmile ved Jårheim for noen dager siden, og at denne skal sjekkes førstkommende fredag.

Elever på niende trinn har prosjektet Levende kulturarv på skolen, og temaet er høyst relevant lokalt. På Hølonda er det som flere andre steder, spor etter kullmiler i terrenget.

- I eldre tider var kullbrenning viktig på Hølonda. Kull, eller tre minus vann ved ufullstendig forbrenning, ble brukt i gruvene på Nyplassen i Seterdalen, på Malmplassen ved Svorkmo og i gruvene på Løkken. Kullbrennerne kjørte kull til gruva og tok med malm i retur til utskiping i Trondhem. En del av kullet gikk med i de mange smiene i gammel tid, både lokalt og i bygene. Nå for tiden kan kull blant annet brukes til smiing, grilling og ikke minst jordforbedring og binding av karbon. Moderne, industriell kullproduksjon skjer i store tanker av stål, men det finnes også mindre anlegg for "heimebrenning" av kull, forklarer Almås på sin Facebook-side.

Almås opplyser til Trønderbladet at det blir utgraving av kullmila på fredag for å sjekke resultatet. Jårheim er for øvrig stedet der Almås har bygd om sauefjøset til konferansested, og nylig kunne han og kona ta i bruk et tårn til ulike formål etter å ha fått dispensasjon fra formannskapet.