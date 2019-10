Streik stopper tog og buss

Nyheter

Vy og AtB melder at det blir stopp for ruter på torsdag mellom klokka 12 og 14 som følge av politisk streik.

Det betyr at det ikke går noen tog verken i Melhus, Midtre Gauldal eller andre steder i landet i det tidsrommet. Vy opplyser at alle tog stopper klokka 12 og står stille til streiken avsluttes klokka 14. Det kan ifølge Vy føre til at det oppstår forsinkelser og innstillinger i tiden før og etter streiken. Vy melder også at det ikke blir gitt kompensasjon for dette. I meldinga fra Vy heter det at årsaken til stopp i togtrafikken er politisk streik blant medlemmer av fagforeningene innen jernbane i Norge.

Jernbanestreik på torsdag Både tog og busser står i to timer mens det er streik.

AtB melder at streiken også fører til stopp i busstilbudet for en del bussruter mellom klokka 12 og 14 på torsdag. Det gjelder for eksempel avganger med rute 71 fra Brekkåsen og rute 71 City Syd. Streiken gir ifølge AtB ikke rett til å bruke reisegarantien som innebærer at bussreisende kan bruke drosje på AtBs regning.

Dette vil regjeringa sette av til E6 og jernbane Regjeringa vil sette av millioner til E6 i Midtre Gauldal og i Melhus, og vil også ha satsing på jernbanen.