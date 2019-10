Etterforsker lammeskyting

Nyheter

- Det virker som at lammet er skutt fra veien, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Tirsdag skrev Trønderbladet om at en bonde fant et skadet lam på innmarka ved gården på Ler, og at det så ut som at lammet hadde skuddskader. Bonden fortalte til Trønderbladet at han måtte avlive lammet. En politipatrulje rykket ut til gården, og Ustad forteller at det ble funnet et kulehull i sauen.

- Vi har opprettet straffesak, men har ingen mistenkte i saken. Om noen har informasjon å gi, vil politiet gjerne kontaktes, sier Ustad.