Tirsdag klokka 17.15 fikk politiet melding om at det lå en stor stein midt i veibanen på fylkesveg 30 mellom Kjelden bru og Svartdal i Midtre Gauldal.

- Ifølge meldinga gikk det an å passere steinen, men at det trengs maskin for å få den fjernet. Vegtrafikksentralen ble varslet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.