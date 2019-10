Stoppet vinglete sjåfør

Nyheter

Ifølge meldinga politiet fikk, var sjåføren nesten nede i grøfta og krysset midtlinja. Melding om vinglete kjøring kom fra en som lå bak sjåføren.

- Det var klokka 17.29 på mandag at melding om vinglete kjøring kom fra en som kjørte på E6 på Lundamo. Sjåføren var på vei nordover, og politiet fikk stoppet sjåføren på Klett. Det viste seg at det var helsemessige årsaker til at mannen på 66 år kjørte vinglete. Politiet har opprettet en bekymringsmelding, og sjåføren må vel framvise ny helseattest, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Sjåføren fikk beholde førerkortet ifølge politiet.