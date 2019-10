Håpet å kunne flytte tilbake i dag

Nyheter

- Vi hadde håpet å få komme hjem nå, sier Arnfinn Lehn (56) som er en av de evakuerte i Havdalsgrenda i Melhus.

Bor på hotell

Lørdag måtte Arnfinn Lehn og Anne Lillemo ta inn på hotell etter å ha blitt evakuert siden det gikk et stort jordskred i grenda som er ved Løvsetvegen nord for Melhus sentrum. Søndag forlenget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) evakueringa til tirsdag klokka 15, og i dag tirsdag kom beskjeden om at evakueringa er forlenget til mandag klokka 14.

Ble evakuert: - Raset er ganske heftig Arnfinn Lehn og Anne Lillemo er blitt evakuert fra hjemmet i grenda der jordskredet har gått.

Lehn hadde et håp tidligere i dag om at de skulle få flytte hjem, men etter at beboerne var blitt orientert om forlengelsen av evakueringa, blir det nye netter på hotell. De bor på et hotell på Tiller der Melhus kommune har avtale om beredskapsovernatting.

- De må få gjøre jobben sin, sier Lehn om NVE, Rambøll og Multiconsult som er inne i saken.

NVE er usikker på akkurat nå om beboerne noen gang kan flytte tilbake, men det har Lehn ikke fått informasjon om. Derimot er beboerne blitt orientert om at veien inn i området kan bli lagt om. Veien ble ifølge Lehn lagt om etter raset i 1992 som også Lehn opplevde. Jordskredet førte til at veien inn i grenda ikke er kjørbar, og beboerne har fått høre at det kan bli ny veilinje.

Undersøker om beboerne kan flytte tilbake etter jordskred NVE er foreløpig usikker på om boligene i rasgrenda i Melhus noen gang blir sikker nok.

Allerede fredag merket Lehn at noe var galt etter at grunneieren sa ifra at veien hadde fått sprekker.

- Vi så ikke hvor stort det var. Raset gikk om natta, forklarer Lehn.

Lehn er godt fornøyd med den oppfølginga de har fått fra Melhus kommune, og han sier at kommunen gjør en super jobb.