Tirsdag klokka 07.16 fikk politiet melding fra togleder om at bommen på Kvammen i Melhus ikke fungerer.

- Jeg regner med at de setter ned farten på togene, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Vy opplyser på sin nettside at tog er forsinket, men oppgir ikke årsaken. I tillegg varsler Vy om at Bane Nor arbeider på togsporet mellom Melhus skysstasjon og Lundamo fram til 16. oktober. Dette gjelder i perioden 08.50-13.45.