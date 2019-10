Rasområdet er fortsatt avsperret

Nyheter

- Området er fortsatt avsperret, sier operasjonsleder Roger Nomeland i Trøndelag politidistrikt.

Lørdag fikk nødetatene melding om at det hadde gått et jordras ved Løvsetvegen i Melhus. Området ble avsperret og beboere i tre hus ble evakuert. Veien inn til et gårdsbruk er ødelagt etter raset som skal ha gått ned mot en bekkedal. Beboere på gården er ikke blitt evakuert.

- NVE har fått boret noen hull, og gjør nye vurderinger av rasfaren i dag. Det må være godt dagslys når området skal undersøkes, sier Nomeland.

Inntil det er klart at det er trygt for beboere å flytte tilbake, opprettholder politiet sperringene og evakueringa av beboere.

