- Bygda preges fortsatt av veibygging med tunnel, og for å si det rett ut så e det kanskje litt rotåt rundt oss, men det blir snart likar, sa ordfører Sivert Moen (Sp) i åpningstalen på bygdadagen i Soknedal lørdag.

Bygdadagen ble holdt på plassen foran Soknahall og inne i hallen, og i flere retninger var det svært så synlig veiarbeid. Anleggsmaskinene gikk i byggeområdet, og det støvet mye på E6.

- Neste år åpnes veien og tunnelen for trafikk nordover, og vi får en ny hverdag. Det ser også ut til at det kan bli startet arbeid med å bygge enda en tunnel nordover slik at vi får firefelts E6 på hele strekningen mellom Trondheim og Ulsberg. Det gir oss en hverdag som jeg tror blir fin, og som gir nye muligheter til bygda, også til bygdadagen, sa Moen.

