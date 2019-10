Brann i jernbaneundergang og togtrafikken ble stoppet

Nyheter

Søndag melder politiet at det er kommet melding om brann på Ler. Operasjonsleder Roger Nomeland i Trøndelag politidistrikt forteller at brannen er i en undergang like nord for Ler sentrum. Undergangen er ifølge politiet i Nyhusvegen.

- Føreren av et tog har observert åpne flammer i en undergang. All togtrafikk er stanset inntil videre, sier Nomeland.

Politiet og brannvesenet rykket ut til stedet, og melder at brannen etter hvert er slukket. Brannvesenet driver etterslukking. Det skal ikke være fare for spredning. Ifølge politiet har det ikke oppstått personskade.

Meldinga om brannen kom fra brannvesenet til politiet klokka 09.01. Togtrafikken ble stanset fram til rundt klokka 10. Politiet har opprettet sak.

Bor like ved

Nærmeste nabo til brannstedet er Rolf og Lisbeth Tiller som bor i et hus med boligdel og bilverksted.

- Jeg oppdaget mye røyk og ringte brannvesenet. Brannvesenet hadde allerede fått beskjed. Det er trevirket som brenner, sier Tiller som fulgte spent med på om brannen ville spre seg.