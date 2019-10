Venter på rapport etter jordras i Melhus

Nyheter

Lørdag formiddag meldte politiet at det hadde gått et jordras på Rødde, og at beboere i to hus var blitt evakuert. Etter hvert ble det klart at raset har gått ved Kvammen.

Tre boliger og ett gårdsbruk ligger langs gårdsveien der raset har gått i tilknytning til en bekkedal. Det forteller rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.

- De som bor innerst på gården har fått bo der, mens ni beboere fordelt på tre boliger er evakuert. Av de ni har seks ordnet innkvartering på egenhånd mens tre får innkvartering på hotellet på Tiller som kommunen har avtale med, forteller Leregggen.

Kommunen venter på en foreløpig rapport fra geolog om hva som er årsaken til jordraset og når de evakuerte kan flytte hjem igjen. Ifølge rådmannen er Multiconsult og Rambøll til stede for å undersøke rasstedet.

- Vi har fått oppplyst at arbeidet med å undersøke stedet fortsetter på søndag, og at det kan ta 1-2 dager før en vet mer, sier Lereggen.

Området har vært avmerket som rød faresone, men Lereggen kjenner ikke til om det er utført sikringsarbeid i nyere tid eller om det er planlagt sikringstiltak.

26. august holdt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Melhus kommune folkemøte om sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde som er i nærheten av rasstedet.

NVE har laget en sikringsplan som er beregnet å koste 15,2 millioner kroner å gjennomføre.