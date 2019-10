Jordras i Melhus

Nyheter

Politiet melder at det lørdag formiddag har gått et jordras på Rødde.

Jordraset er ifølge politiet omtrent 100 meter bred. Ingen er ifølge politiet skadd. To hus er evakuert inntil geolog har fått vurdert rasfaren.

Sju personer til sammen er registrert bosatt i huset.

Politiet og teknisk vakt har rykket ut til rasstedet.

Operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt sier at det var grunneier på stedet som varslet om at det hadde gått et jordras. Ifølge Engen er rasstedet ved en gårdsvei i markagrensa mot Tanem.

- Vi vet ikke når raset har gått, men grunneier oppdaget det i dag. Raset har gått ved en bekkedal. Beboerne i de to husene er evakuert inntil geolog har vært på stedet, og de tas hånd om at kommunen. Kommunen har ansvar for å få tak i geolog, sier Engen.

Rødde er et område som er avmerket som rødt på kartet på grunn av kvikkleire. Ifølge en leser som har henvendt seg til Trønderbladet, har raset gått på Kvammen.

Lørdag ettermiddag opplyser rådmann Katrine Lereggen at tre hus er evakuert med til sammen ni personer.