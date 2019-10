Gir skolesekker til elever som mangler noe å ha bøkene i

Nyheter

Fjerde trinn på Gimse skole har tatt initiativ til å samle inn skolesekkene førsteklassingene fikk til skolestart. Det forteller Gina Næss som har en datter som er elev på skolen. Med på innsamlinga er også andre brukbare skolesekker.

Sendes til Kongo

- Mush Bakenga (tidligere Rosenborg-spiller, nå i Ranheim) er med og driver et prosjekt, Jabez verden, hvor de har hatt stort fokus på innsamling av skolesekker. Disse sendes til barn i Kongo, der elevene har gått med bøkene sine i papir, beste fall plastpose til og fra skolen, forteller Næss.

Så langt har innsamlinga resultert i 44 skolesekker.

- Vi håper og tror det blir flere, opplyser Næss som legger til at Melhus IL er blitt forespurt for å høre om idrettslaget har noen sekker liggende.

Engasjerte barn

Innsamlinga startet ifølge Næss, med at Solrunn Jakobsen spurte om elevene hadde noen skolesekker liggende.

- Datteren min ble engasjert da hun syntes synd på de og mente de burde ha en skikkelig skolesekk, og vi sendte ut melding på trinnets facebookside. Videre fant vi ut at vi kunne inkludere hele skolen, og undervisningsinspektør Sigve Granlund på Gimse skole sendte ut melding til alle skolens ansatte og foresatte. Videre la han ut et innlegg på Gimse skoles facebookside. Dette ble veldig godt mottatt, og det var bra respons fra første dag. Vi sendte også melding til folk med skolebarn på andre skoler, og vet at Brekkåsen også er godt i gang med sin innsamling. Det er artig å se hvor engasjert barna er, og de vil veldig gjerne hjelpe til. Og vi er glade for at våre sekker som ligger på loft og i boder, kommer til nytte for et barn, forteller Næss.

Næss er glad for at så mange har bidratt i innsamlinga.