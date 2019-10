Nesten 200 ble gravlagt ved Udduvoll

Nyheter

- Allerede i 1943 ble området brukt som gravplass. Her ble det gravlagt 19 nordmenn, 11 jugoslavere, 55 russere og i tillegg var 10 tyskere gravlagt der. De 19 nordmennene var to motstandsgrupper og grenselosen Peder Morseth, sa Jon Sivert Gran ved monumentet for de falne tirsdag kveld.