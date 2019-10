Nå kan du ikke stikke innom for å få nytt pass

Nyheter

I ei pressemelding skriver Trøndelag politidistrikt at det verken er mulig å få time eller dra på drop-in om en vil ordne med pass i dag eller på torsdag. Dette gjelder i hele Trøndelag politidistrikt.

- Dette skyldes intern opplæring i nytt pass og ID-system. Vi beklager de ulempene dette medfører, skriver kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i pressemeldinga.

Tidligere har politiet stengt muligheten for å få bestilt time de to dagene, og nå varsler de altså at det heller ikke er mulig å stikke innom for å få utstedt pass.

