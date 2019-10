Mobiliserer for å få melhusbyggene til å gi helsesvar

Nyheter

- Helseundersøkelsen i Trøndelag er noe som kommer alle til gode. Hvis vi stiller opp for den, er det noe som er til alles beste, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Alle voksne blir spurt

Sammen med rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune kommer han med en sterk oppfordring om at de inviterte melhusbyggene besvarer helseundersøkelsen som sendes ut i disse dager. De første får tekstmelding på torsdag, mens hovedtyngden får spørreundersøkelsen 17. oktober.

De spurte er i aldersgruppa 18-100 år. Gruppa 18-76 år får spørreundersøkelsen digitalt, mens resten får den pr. post.

- Undersøkelsen er helt anonym, sier Overbye.

Tidligere er det innbyggerne i gamle Nord-Trøndelag som fikk være med på HUNT som har pågått i mange år. Hensikten med helseundersøkelsen er å kartlegge innbyggernes helse og hva som kan være aktuelt av forebyggende tiltak. Nå er innbyggerne i gamle Sør-Trøndelag invitert med, og Overbye sier at det har stor verdi for Melhus at det kommer en helseundersøkelse.

Får spørsmål om helsa HUNT har jevnlig undersøkt trønderne i nord, og nå er turen kommet til trønderne i sør.

Har manglet tall

- Vi har manglet tall for hvordan det står til med helsa blant innbyggerne i Melhus. Noe vet vi fra folkehelseprofilen som viser at melhusbygger sliter med muskel- og skjelettlidelser, og vi har Ungdataundersøkelsen. Men vi mangler data om voksne og eldre. Helseundersøkelsen HUNT vil gi oss god informasjon om røyking, psykisk helse og alkoholvaner blant innbyggerne. Resultatene fra undersøkelsen gjør det mulig for kommunen å forebygge - noe vi er pålagt etter folkehelseloven. Et helsefremmende samfunn er et kommunalt ansvar, forklarer Overbye.

Dette er altså en spørreundersøkelse, og folk vil ikke bli innkalt til blodprøvetaking eller lignende.

- Kommunen skal ikke fortelle folk at de ikke skal spise så saltholdig eller fet mat. Vi vet ikke om kunstgressbaner hjelper voksne så mye, men det kan kanskje en tur i nærområdet samt bevisstgjøring om kosthold gjøre. HUNT er først og fremst en måte å samle inn data på, og da er hver melhusbygg viktig. Her blir det mange spørsmål, men det er ikke noe stort offer å bruke de minuttene som trengs på å besvare spørsmålene. Da kan hver enkelt gjøre en innsats for fellesskapet. Dette er ikke en eksamen, og du skal svare så godt du kan,sier ordføreren.

78-åringene i Melhus synes de har det bra Svært mange 78-åringer takket ja til å få hjemmebesøk fra kommunen, og nå er prosjektet slutt.

Kan få hjelp

For å hjelpe dem som trenger bistand for å besvare spørsmål, har kommunen gjort avtale med sanitetsforeningene om å gi hjelp 23. og 24. oktober på Coop-butikkene på Hovin, Lundamo, Ler, Kvål og Gåsbakken. På Korsvegen kan en henvende seg til Hølonda helse- og omsorgssenter, mens folk i nedre Melhus kan få hjelp på Melhus bibliotek 23. og 24. oktober.

- Sanitetsmedlemmene som skal hjelpe til, har undertegnet taushetserklæring. Pårørende kan også hjelpe til, forklarer Overbye.