Tirsdag klokka 17.38 fikk politiet melding fra Melhus kommune om at det var gitt fellingstillatelse på ei elgku som var i området ved Gimse bru.

- Meldinga gikk ut på at elgkua med to kalver hadde vært nærgående og hissig. Kommunen opplyste at det var gitt fellingstillatelse. Elgkua ble ikke funnet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.