Ber TrønderEnergi trekke vindkraftplaner i Melhus

Under møtet i Melhus kommunestyre tok Jan Frode Hatlen (V) opp at konsesjonssøknaden om vindmøllepark på Brungfjellet fortsatt står ved lag. Melhus kommunestyret har tidligere vedtatt å si nei til vindkraftanlegg i Melhus, og TrønderEnergi lovte å se vekk fra planene.

Planene om vindkraftanlegg på Brungfjellet skapte sterke reaksjoner i Melhus.

Hatlen spurte ordføreren om Melhus gjennom generalforsamlinga kan be om at konsesjonssøknaden trekkes. Kommunestyret har for øvrig sagt nei til vindkraftanlegg på land, og er negativ til NVEs utpekte områder som blant annet innbefatter Melhus.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sa i svaret på spørsmålet blant annet at han har fått inntrykk av at konsesjonssøknaden fortsatt står ved lag, og at han har tatt opp dette med TrønderEnergi. Å skulle vente til generalforsamlinga, mente Krogstad ville bli for lenge å vente siden den er først til våren.

Krogstad lovte å rette en formell søknad til TrønderEnergi, og onsdag ettermiddag opplyste Krogstad til Trønderbladet at han har sendt avgårde den formelle henvendelsen. I brevet viser han til kommunestyrets vedtak i 2014, og at han på bakgrunn av sakens utvikling i ettertid, ber på vegne av Melhus kommune om at søknaden om konsesjon for å bygge og drive Brungfjellet vindkraftverk blir trukket.

- Jeg har allerede fått svar fra konserndirektør Ståle Gjersvold om at de vil gjøre en vurdering i løpet av et par uker, forteller Krogstad i en tekstmelding.

