Arbeiderpartiet inngår listesamarbeid med fem partier

Under medlemsmøtet i Melhus Arbeiderparti onsdag kveld, ble det klart at partiet inngår listesamarbeid med fem partier. Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake under valget, og mistet ordførervervet. Nå kommer partiet i opposisjonsgruppa. Listesamarbeid fører til at opposisjonen sikrer seg plasser enn de ellers ville ha gjort om partiene hadde stått alene.