Slipper å grave opp oljetanker

– Det er ikke nødvendig å grave opp oljetanken, og det er mulig å la den ligge i hagen og i stedet fylle den med masse, sier Ketil Reitan (Sp).

Kommunestyret har vedtatt forskrift for nedgravde oljetanker. Melhuslista foreslo at det skulle være mulig å søke om dispensasjon for tanker om 3200 liter som bygges om for bruk av biofyringsolje, men dette ble ikke vedtatt ettersom forslaget fikk 6 stemmer (Melhuslista og Fremskrittspartiet) mens 31 stemte imot.

Reitan opplyser at folk ikke trenger å få den gravd opp om det er mulig å fylle igjen den nedgravde tanken, og han sier at det kan være aktuelt for oljetanker som er gravd ned under terrasser.

I saksframlegget fra rådmannen opplyses det at en stor del av oljetankene ble lagt ned på 1960- og 1970-tallet, og at disse representerer forurensningsfare. Om det skjer en lekkasje, kan det renne olje inn i hus eller ut i vassdrag og grunnvann. Myndighetene har innført forbud om fyring med mineralolje fra 1. januar. Kommunene må vedta en lokal forskrift for at kravene når det gjelder nedgravde oljetanker skal gjelde, og dette har altså formannskapet gjort. Forskrifta gjelder bare oljetanker over 3200 liter, men kommunestyret har vedtatt at den gjelder for alle tanker uansett størrelse.