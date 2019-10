Gjeninnføring av rute 38 koster 8,8 millioner kroner

Nyheter

Prislappen for å gjeninnføre rute 38 fra Brekkåsen til Stjørdal igjen vil koste 8,8 millioner kroner ekstra ifølge AtB. Det kommer fram i orienteringa AtB har gitt til fylkesutvalget som svar på spørsmål fra fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp). Både Sandvik og Hallem har tatt opp den store bussmisnøyen i Melhus under fylkesutvalgsmøtet tirsdag.

Protestaksjon

I Melhus har Jan Arne Vold gått i bresjen for en protestaksjon mot at AtB la ned direkteruta Brekkåsen-Stjørdal, og i stedet innførte et omstignigningspunkt. Omstigningspunktet er midlertidig på Stor-Rosta - et sted Trønderbladet har omtalt som ingenmannsland. Uttrykket har spredt seg, og er nå allment brukt siden det er ingenting annet på Stor-Rosta enn et lite busskur.

Ifølge AtB var rute 38 en lang bylinje på 60 kilometer og med over 130 holdeplasser. Bussen var ifølge AtB, ofte forsinket og med mange negative kundehenvendelser. AtB opplyser at det var relativt lavt passasjerbelegg utenom rushtid.

Om ei direkterute mellom Brekkåsen og Stjørdal skulle reetableres, ville det ifølge AtB koste omtrent 8,8 millioner kroner i ekstra bidrag. Politikerne er ikke enige om hvem som skal betale ekstraregninga.

I stedet mener AtB at tilbudet til og fra omstigningspunktet kan styrkes, og at det blir flere ekspressbussavganger der bussen ikke kjører lokalveien mellom Klett og Brubakken.

E6 og toget

Under fylkesutvalgsmøtet er det også lagt fram tall for trafikkutvikling på E6, og tallene viser ifølge AtB en økning i biltrafikken. Etter at ny E6 mellom Trondheim og Melhus åpnet i desember i fjor, har Vy merket en stor nedgang i etterspørselen etter periodekort for tog. Nedgangen er ifølge tall fra Miljøpakken, på 9,5 prosent for perioden januar-august sammenlignet med samme periode i fjor.