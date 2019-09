Savnet turgåer i Singsås funnet

Nyheter

- Han ble funnet av mannskap fra Norske redningshunder. Han hadde gått i feil retning og hadde satt seg ned i ei hytte i området. Han var meget glad for å ha bli funnet, sier operasjonsleder Håvard Høyem ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokken 06.00 mandag.

- Ikke dekning

Det var søndag kveld klokken 22.38 politiet i Trøndelag meldte at det var igangsatt en redningsaksjon etter en savnet turgåer i Singsås.

Mannen skulle gå fra Morsetvollen via Manndrapstjønna til Fordosvollen.

Klokken 23.25 opplyste politiet til Adresseavisen at de var i gang med å organisere leteaksjonen. Det ble innkalt mannskaper fra både Norske redningshunder, Røde kors og Norsk folkehjelp.

- Et av problemene er at det ikke er noe dekning i området, sa operasjonsleder Håvard Høyem innlendingsvis under leteaksjonen.

Var i god form

Mannen, som er i 40-årene, var god kledd, men ikke kjent i området.

- Han valgte å ta seg inn i en tilfeldig hytte i påvente av dagslys. Han hadde startet turen i 15-tiden på dagen og skulle egentlig være tilbake kl 18.00, sier Høyem videre mandag morgen.

- Hvordan var formen hans da han ble funnet?

- Han var i god form og ikke skadet på noen måte, sier operasjonslederen.

Mannen er ikke hjemmehørende i området, men var på besøk, opplyser Høyem.