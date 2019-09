Navnet frigitt etter dødsulykke

Nyheter

Det var 83 år gamle Per A. Buseth som døde i trafikkulykken på Singsås 13. september.

Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, opplyser at de pårørende har frigitt navnet til den avdøde 83-åringen fra Singsås, skriver adressa.no.

Ulykken skjedde mellom hengeren bak en personbil og en minicrosser, en elektrisk rullestol. Hengeren har havnet utenfor veien og rullestollen bll dratt med og havnet under hengeren, opplyste politiet etter ulykken.