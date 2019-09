Busskrisen: Deler ut 2000 klistremerker med oppfordring om å kjøre bil

Nyheter

- De 1000 første merkene deler vi ut gratis,mens de 1000 neste vil koste 10 kroner stykket. På lørdag kommer vi til å stå på Melhustorget, Gimse og Malviksenteret for å dele ut klistremerker, sier Jan Arne Vold fra Melhus.

Startet protestaksjon

Vold startet protestaksjonen mot at bussreisende mistet tilbudet om direktebuss fra Melhus gjennom hele dagen slik de hadde før da rute 38 eksisterte. Før 3. august gikk rute 38 fra Brekkkåsen og gjennom Trondheim sentrum. Noen av avgangene gikk helt til Stjørdal. For en vesentlig lavere pris enn med toget, kunne folk reise fra Melhus til Værnes.

- De 2000 klistremerkene merket bil for buss skal klistres på bakruta til bilen. Det er et tosifret antall som har sagt at de enten har kjøpt seg ny bil eller som har gått over til å kjøre bil framfor å ta bussen. De som kjører bil, forteller at det er blitt mer kø på veien. Mange er engasjert i denne saken, sier Vold.

Facebook-gruppa Vi som vil ha tilbake Buss 38 Brekkåsen-Stjørdal ble startet av Vold, og han opplyser at gruppa har 3500 medlemmer. Der går debatten livlig, og folk forteller om misnøyen med det nye busstilbudet. Ofte handler det om lang ventetid på omstigningspunktet Stor-Rosta, tomme busser og at reiseappen ikke fungerer.

- Vi blir fornøyd om vi får direktebuss og helst fra Brekkåsen.Blir det bytte i Trondheim sentrum kan det aksepteres. Men bytte på Stor-Rosta, Tonstad eller ved City Syd er ikke noe vi ønsker, og dette er ikke rette løsninga, sier Vold.

Synliggjøring

Med klistremerkene ønsker Vold å synliggjøre bussmisnøyen, og han mener det må til siden det er lite å høre fra AtB. For en tid tilbake overleverte han 2000 underskrifter til AtB, og han formidlet også synspunkter fra medlemmer av Facebook-gruppa. Men AtB-direktør Janne Sollie har vært tydelig på at AtB ikke har planer om å sette inn direktebuss igjen.

I utredningsperioden før metrobussene ble innført, ble det poengtert at det skulle settes inn større busser for å unngå å ha mange små. Konsekvensen ifølge en rapport på AtBs side var at 30 prosent av de reisende har fått omstigning mens dette var tilfellet for 15-20 prosent før ruteomlegginga 3. august. Ifølge det AtB har opplyst til melhuspolitikere, vil det koste sju millioner kroner å sette inn direktebuss utenom rushtiden.

Slik Trønderbladet tidligere har fortalt, skal flere politikere ta busskrisen opp i fylkesutvalget i neste uke. Det møtet har Vold forventning til, og han håper at politikerne får innført direktebuss igjen.

- Da jeg startet med aksjonen, hadde jeg ikke drømt om at det skulle bli så stor oppslutning, og jeg kunne ha drevet med dette på heltid. Selv er jeg blant dem som reiser lite med buss, men da jeg og familien prøvde det nye busstilbudet, tok det mye lenger tid å komme seg til Trondheim enn det ville ha tatt oss om vi hadde kjørt bil, forklarer Vold.

Vold startet med protestaksjonen etter at sønnen (15) ringte fortvilt fra omstigningspunktet Stor-Rosta og ikke kom seg hjem til Melhus etter en kinotur.

