Ungdomsklubben blir ikke flyttet til bankbygget

Lundamo Arbeidersamfunn har kjempet for at Melhus kommune skal kjøpe det tidligere bankbygget i Lundamo sentrum, men under kommunestyremøtet ble det lite støtte å få fra eget parti og andre partier. 8 av 37 stemte for et kommunalt kjøp av banklokalene.Dermed blir det ikke kjøp av bankbygget, og i stedet ønsker flertallet at kommunen skal bygge på Lundamo ungdomsskole.