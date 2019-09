Strandet i Tyrkia - mener Ving feilinformerer

Nyheter

På et hotell i Side i Tyrkia sitter Håvard Lystad og kona Elin Lystad fra Buvika, sammen med Eva Anita og Per Bjarne Hansen fra Gåsbakken. Egentlig skulle de vært hjemme nå, men konkursen i reiseselskapet Thomas Cook satte en foreløpig stopper for hjemreisen.