For høy for undergangen

Onsdag formiddag måtte en sjåfør av en utenlandsregistrert lastebil konstatere at det ville ende med skader på undergang og lastebil om turen skulle fortsette. Lastebilen var for høy for jernbaneundergangen på Gimsvegen i Melhus sentrum. Etter å ha oppdaget at det ikke var mulig å komme gjennom undergangen, fikk sjåføren rygget tilbake for å ta en annen vei.

Det er ikke første gang lastebilsjåfører har oppdaget at undergangen er lavere enn de har tenkt, og det har vært flere påkjørsler.

