Kjemper for ungdomsklubb i bankbygget

Nyheter

– Jeg er litt forundret over at rådmannen vil sette av 6,6 millioner kroner til utbygging av ungdomsskolen når det er mulig å kjøpe bankbygget for en billigere penge. En utbygging vil bare løse problemet for ungdomsklubben, mens bankbygget vil skape samlingssted for flere enn ungdommene, sier Jørn Ove Moen, leder for Lundamo Arbeidersamfunn.