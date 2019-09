Fortsatt kommer norovirus ut i Svorksjøen

Nyheter

Under møtet i Melhus kommunestyre tirsdag kveld, spurte Anne Sørtømme (SV) om status etter det store e-coliutbruddet i Svorksjøen sist sommer. Badegjester hos Svorksjøen camping ble syke med oppkast og diare, og det ble oppdaget norovirus i tillegg til tarmbakterier i badevannet. Campingplassen har private drivere og leier grunn av Melhus kommune.

Advarte mot bading

Melhus kommune gikk ut og advarte mot bading i innsjøen Svorksjøen etter at mange oppsøkte legevakt på Orkanger og i Trondheim etter å ha blitt syke. I kommunestyremøtet opplyste kommunalsjef Morten Bostad at over 50 unger ble registrert syke.

Påvist omgangssykevirus i Svorksjø-saken Melhus kommune opplyser at det er påvist omgangssykevirus (norovirus) i prøvene fra pasienter som har vært syke etter bading i Svorksjøen.

Bostad fortalte at kloakktanken ble beordret tømt, men at det likevel siver norovirus ut i Svorksjøen.

- Norovirus kan overleve lenge, forklarte Bostad.

Kommunalsjefen opplyste at kommunen har undersøkt en bekk og har sjekket hytter i området. Ingen av dem har innlagt vann, og har dermed ikke kloakkutslipp ifølge Bostad.

Fortsatt badestopp i Svorksjøen Torsdag tas det nye prøver av Svorksjøen, som har vært forurenset siden lørdag 27. juni.

Stor tilstrømning

I svaret på spørsmålet fra Sørtømme kom Bostad inn på at den uka badegjester ble syke, var det varmt og stor tilstrømning til campingplassen. Den varmeste dagen ble det registrert 300 biler på parkeringsplassen, og Bostad sa at det knapt nok har vært en enkeltdag med så stor tilstrømning. Ifølge Bostad har Folkehelseinstituttet gitt skryt til Melhus kommune for håndtering av situasjonen, og at det alltids kan diskuteres hvem som hadde ansvaret for å sjekke om kloakkanlegget hadde stor nok kapasitet til å håndtere så mange badegjester.

- Intensjonen fra Melhus kommunes side så langt som råd å få til en løsning som gir åpning av badestranda 1. mai, opplyste Bostad.

Samtidig reiste han spørsmålet om hvem som skal betale for en langsiktig løsning, og om det vil være regningssvarende å drive campingplass om det blir store påkostninger. Han pekte på at det også er en diskusjon rundt kloakkløsning for Gåsbakken.

Sørtømme var ikke helt fornøyd med svaret, og sa at det vil komme varmetopper i framtida også. Hun mener det er naturlig at folk valfarter til badeplasser når det er varmt.

- Vi kan ikke risikere folkehelsen, sa Sørtømme.