Mandag ettermiddag klokken 17.20 fikk politiet melding om hasjrøyking ved Melhushallen. Politiet kjørte til stedet, men fant ikke guttene.

- Det skal være to gutter, og det er noen som hevder de vet hvem det er. Vi vil undersøke dette videre, sier Ole Petter Ustad, seksjonsleder i Gauldal politidistrikt.

Ustad sier at det straffbare forholdet er over, men at det kan være aktuelt med en bekymringssamtale med guttene.

- Vi vil gjerne prate med dem, for å høre hva de har å si.