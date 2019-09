Fikk 150.000 kroner i bot etter promillekjøring

Nyheter

En melhusmann i 60-årene er dømt til betinget fengsel i 14 dager, ei bot på 150.000 kroner og tap av førerrett i ett år og fem måneder etter promillekjøring på fylkesveg 30. Om han vil ha tilbake førerrett, må han ta full førerprøve igjen. Saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett som tilståelsessak, og mannen tilsto i retten.

Bota ble så høy fordi mannen har høy månedsinntekt. Påtalemyndigheten hadde foreslått at mannen skulle få ei bot på 203.100 kroner og 14 dagers betinget fengsel, og retten valgte å sette ned botas størrelse. I tillegg bemerker retten at det er mulig å søke om betalingsutsettelse og betaling i avdrag. Mannen er tidliglere dømt for vinnings- og narkotikakriminalitet og for brudd på veitrafikkloven.

Det var søndag 16. juni på formiddagen at mannen ble stanset på fylkesveg 30 ved Langset i Røros. Ti minutter etter at han ble stoppet, ble promillen målt til 0,77 ifølge rettspapirene.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tok mannen betenkningstid da han fikk dommen. I retten forklarte han at det er tungvint ikke å ha førerkort i jobben han har, og at det ikke oppsto noen hendelser under kjøringa. Men retten skriver i domspapirene at retten ikke kan se at det er vesentlig mer byrdefullt for mannen å miste førerkortet enn det som normalt må påregnes, og at trafikksikkerheten og allmenne hensyn tilsier at en lengre tapsperiode er nødvendig.